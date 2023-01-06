إجمالي المبالغ المباعة للمصارف التجارية بحسب ما نصه بيان المركزي

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022م، عن المبالغ المباعة للمصارف التجارية حيث بلغ إجمالى مصرف الأمان للتجارة والاستثمار أكثر من 2،702 مليار دولار، والتجاري الوطني أكثر من 2،034 مليار دولار، ومصرف اليقين أكثر من 1،759 مليار دولار، ومصرف النوران أكثر من 1،287 مليار دولار، المصرف الاسلامي الليبي أكثر من 1،176 مليار دولار، والمصرف المتحد للتجارة والاستثمار أكثر من 1،088 مليار دولار، ومصرف الوحدة أكثر من 1،081 مليار دولار.

أما المبالغ المباعة لمصرف الصحاري أكثر من 759 مليون دولار، ومصرف الخليج الأول الليبي أكثر من 552 مليون دولار، ومصرف السرايا أكثر من 387 مليون دولار، ومصرف شمال أفريقيا أكثر من 366 مليون دولار، والمصرف الليبي الخارجي أكثر من 274 مليون دولار، ومصرف الوفاء أكثر من 233 مليون دولار، ومصرف الواحة أكثر من 153 مليون دولار، ومصرف التضامن أكثر من 116 مليون دولار، ومصرف الأندلس أكثر من 123 مليون دولار، ومصرف المتوسط أكثر من 55 مليون دولار، ومصرف التجارة والتنمية أكثر من 6 مليون دولار، ومصرف الجمهورية فقد بلغت قيمتها أكثر من 2 مليون دولار.

وبهذا فقد بلغ إجمالي المباعة للمصارف التجارية بحسب بيان المركزي أكثر من 16 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022م .

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