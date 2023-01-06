مراسل “وال”: الحرس ببنغازي يحتفل بتخريج الدفعة الـــ 38 لمنتسبي الجهاز

بنغازي 06 يناير 2023 (وال)- احتفل جهاز الحرس البلدي بنغازي أمس الخميس، بتخريج الدفعة الــ 38 لمنتسبي الجهاز بعد غياب دام لأكثر من 12 عامًا بحضور رئيس الجهاز عميد فرج العقوري، وعددٍ من الضاط وضباط صف التابعين للجهاز، ومدير وكالة الجهود التطوعية للشباب بنغازي الكبرى عادل أحمد العوامي.

وقال رئيس وحدة العلاقات بالجهاز والمشرف على الدورة م. ض فرج أحمد العوامي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الدورة أقيمت بناء على تعليمات رئيس الجهاز عميد فرج العقوري، من أجل التطوير وبناء جيل فعّال من أفراد منتسبي الجهاز، من أجل خدمة الوطن والمواطن.

واضاف العوامي أن هذه الدورة التدريبية بمسرح الطفل بنغازي، انطلقت عقب غياب فترة طويلة دامت 12 عامًا دون تخريج أي دفعة جديدة للجهاز، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه من خلال هذه الدورة ألقيت عديد المحاضرات التوعوية والتثقيفية للمنتسبين.

وأوضح العوامي أن “هذه الدفعة تعتبر ضخ دماء جديدة للجهاز، فأحببنا تدعيم هؤلاء الشباب بإقامة هذه الدورة من ناحية مفاهيم القوانين واختصاصات الجهاز، قبل أن يتم إطلاقهم للعمل الميداني”.

وتابع العوامي: “تم إلقاء عديد المحاضرات عن الصحة العامة والصحة البيئية وصحة الأغذية، وذلك بالتعاون مع عضو هيئة التدريس بكلية الصحة العامة جامعة بنغازي الأستاذة أسماء الفيتوري، وكانت للمدرب الدولي ورئيس قسم التدريب والتطوير بوكالة الجهود التطوعية للشباب فرع البركة محمود أحمد الكاديكي نصيبًا في هذه الدورة، عبر إلقاءه محاضرة حول كيفية التعامل مع الآخرين بطريقة التحدث، والتعامل مع صاحب المحل بطلب إجراءات المطلوبة والصحيحة بالخصوص”.

وتابع العوامي: “كما ألقيت محاضرة من قبل مدير المدرسة الفنية ورئيس مكتب البرامج التدريبية بإدارة التدريب بالمنطقة الشرقية بوزارة الداخلية عميد ناجي حماد، حول الإجراءات الجنائية متمثلة في كيفية التعرف على فتح المحاضر، وجمع الاستدلالات من جمع الشكاوي والتي تعنى بجهاز الحرس البلدي، والأيام القادمة ستقام دورات تدريبية لجميع منتسبي الجهاز”.

من جهته، قال رئيس قسم غرفة العمليات بنغازي بالجهاز المقدم منير القرقوري – لمراسل “وال” – إن الدورة تعتبر بمثابة تأهيل لهذه الدفعة الــ 38، للظهور بأعلى المستوى من أجل خدمة المواطن، وكيفية التعامل معه بالطريقة الصحيحة، وكيفية طلب الغجراءات المطلوبة سواء كان محل أو مصنع أو عيادة أو مختبر أو صيدلية أو شركة وأو تشاركية، بالإسلوب الائق، وكيفية التعامل والتصرف الصحيح مع الأعلى رتبة، والتعامل مع الزملاء بإحترام وتقدير.

في سياق ذي صلة، قام رئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي عميد فرج العقوري، صباح الخميس بتكريم وكالة الجهود التطوعية للشباب بنغازي الكبري، نظير تعاون الوكالة بتنظيم “الدورة التدريبية الخاصة بالدفعة 38” لمنتسبي الجهاز، بحضور مدير مديرية الحرس البلدي بنغازي اللواء ونيس العرفي، ومعاون مدير المدرية عميد توفيق الورفلي، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ليبيا صالح العبيدي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي منعم السعيطي، والسادة من الرعيل الأول لمتقاعدي جهاز الحرس البلدي، والسادة غرفة تأمين بنغازي بوزارة الداخلية، وضباط وضباط صف وموظفي الجهاز.

في ختام الدورة التدريبية، تم توزيع الشهائد على الخريجين، وكذلك شهادة تقدير لوكالة الأنباء الليبية لمواكبتها للحدث. (وال) م ب/ ر ت

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