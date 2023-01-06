عون يؤكد أهمية الإسراع في الاستكشاف النفطي وتطوير الحقول النفطية

ليبيا الاقتصادية

أكد وزير النفط والغاز محمد عون خلال اجتماعه مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شمال أفريقيا جوشو هرس، أهمية أن تلعب التقنية والخبرة الأمريكية دوراً للإسراع فى استكشاف المناطق النفطية وتطوير الحقول النفطية واستغلال الاحتياطي من النفط والغاز الصخري.

كما أطلع عون مساعد وزير الخارجية الأميركي لموارد الطاقة جيفري بيات، على رؤية الوزارة لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك خلال لقائهما بمقر وزارة الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن، حيث استعرض الطرفان تاريخ قطاع النفط والغاز وآفاق تطوير صناعة النفط والغاز فى ليبيا ورؤية الوزارة فى هذا الصدد.

وأشار عون خلال اللقاء إلى مبدأ الشفافية فى كل الإجراءات، وأنّ الدولة الليبية تحاول استغلال الوقت المتبقي للنفط كمصدر للطاقة وهو ليس بالوقت الطويل نظرا لدخول المصادر الأخرى للطاقة، وذلك من خلال تطوير الحقول الحالية واستكشاف ما تبقى من المناطق التى لم تسكتشف بعد خصوصا، لافتا إلى أن خبرة وقدرة التقنية الأميركية يمكنها المساهمة والإسراع فى تنفيذ رؤية الوزارة.

من جانبه أكد بيات على مبدأ الشفافية واتباع النهج العلمي والإداري، مشيرا إلى أهمية قطاع النفط والغاز الليبي ودوره فى تلبية متطلبات السوق الدولية وبالذات السوق الأوروبية فى ظل التغيرات الجيوسياسية ، مشدداً على أهمية التواصل مع وزارة النفط والغاز حيث تم الاتفاق على مبدأ التواصل بينه وبين عون، وجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لاستقرار ليبيا واستغلال دخل النفط والغاز لتحقيق التنمية.