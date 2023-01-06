“بيان المركزي” يكشف عن المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن

أوضح مصرف ليبيا المركزي ببيانه بالفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022م، عن المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن “الباب الأول – المرتبات”، حيث بلغ إجمالي كل المُدن 20،877 مليار دينار.

كما بلغ إجمالي مراقبة الخدامات المالية اجخرة أكثر من 11 مليون دينار، وأجدابيا أكثر من 312 مليون دينار، والأبرق أكثر من 61 مليون دينار، والآبيار بلغت أكثر من 348 مليون دينار، والأصابعة أكثر من 146 مليون دينار، والبريقة بلغ أكثر من 46 مليون دينار، والبوانيس أكثر من 297 ألف دينار ، والبيضاء أكثر من 791 مليون دينار، والجغبوب أكثر من 11 مليون دينار، والجفارة بلغت أكثر من 791 مليون دينار، والجفرة أكثر من 189 مليون دينار، والجميل 270 مليون دينار، والحرابة أكثر من 35 مليون دينار، والخمس 488 مليون دينار، والرجبان أكثر من 32 مليون دينار، والرحيبات أكثر من 41 مليون دينار، والرياينة أكثر من 23 مليون دينار، والزاوية أكثر من 642 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الزاوية الجنوب أكثر من 19 مليون، ومكتب الخدمات المالية الزاوية الجنوب أكثر من 26 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الزاوية الغرب أكثر من 294 مليون دينار، والزنتان أكثر من 75 مليون، ومكتب الخدمات المالية الزويتينة أكثر من 40 مليون دينار، والسائح أكثر من 35 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية السبيعة أكثر من 45 مليون دينار، والسدرة أكثر من 52 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية الشعبة أكثر من 1 مليون دينار، والشقيقة أكثر من 65 مليون دينار، والشويرف أكثر من 13 مليون دينار، والعجيلات أكثر من 422 مليون دينار، والعربان أكثر من 9 مليون دينار، والقبة أكثر من 158 مليون دينار، والقرة بوللي أكثر من 190 مليون دينار.

وعن المبالغ المحالة إلى مكتب الخدامات المالية القلعة أكثر من 34 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية القبقب أكثر من 24 مليون دينار، والكفرة أكثر من 134 مليون دينار، والمرج أكثر من 340 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية المليطانية أكثر من 30 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية امساعد أكثر من 47 مليون دينار، وانتلات البيضان أكثر من 7 مليون دينار، وأم الزوم أكثر من 26 مليون دينار، وأوجلة أكثر من 26 مليون دينار، وباطن الجبل أكثر من 100 مليون دينار، وبلدية الحوامد أكثر من 23 مليون دينار، وبلدية الشرقية أكثر من 32 مليون دينار، وبنت بية أكثر من 11 مليون دينار، وبنغازي أكثر من 4 مليار دينار، وبني وليد أكثر من 286 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية بنينا أكثر من 19 مليون دينار، وبئر الاشهب أكثر من 81 مليون دينار، وتازربو أكثر من 16 مليون دينار، وتاورغاء أكثر من 37 مليون، ومكتب الخدمات المالية تراغن أكثر من 5 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية ترهونة أكثر من 375 مليون دينار، وتوكره أكثر من 144 مليون دينار، وجادو أكثر من 73 مليون دينار، وجالو أكثر من 72 مليون دينار، وجردس العبيد أكثر من 76 مليون دينار، وجنزور أكثر من 346 مليون دينار، ودرنة أكثر من 457 مليون دينار، ورقدالين أكثر من 99 مليون دينار، وزلطن أكثر من 70 مليون دينار، وزليتن أكثر من 388 مليون دينار، وزوارة أكثر من 108 مليون دينار، وساحل الجبل أكثر من 155 مليون دينار، وسبها أكثر من 282 مليون دينار.

أيضًا مراقبة الخدمات المالية سرت أكثر من 221 مليون دينار، وسلوق أكثر من 73 مليون دينار, وشحات أكثر من 276 مليون دينار, وصبراتة أكثر من 354 مليون دينار, وصرمان أكثر من 260 مليون دينار, وطبرق أكثر من 447 مليون دينار, وطرابلس أكثر من 1 مليار دينار، وظاهر الجبل أكثر من 45 مليون دينار، وغات أكثر من 49 مليون دينار، وغدامس أكثر من 51 مليون دينار، وغريان أكثر من 591 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية قصر خيار أكثر من 88 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية قصر الجدي 6 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية قصر بن غشير أكثر من 273 مليون دينار، وقمينس أكثر من 60 مليون دينار.

أما عن مراقبة الخدامات المالية كاباو فقد بلغت أكثر من 40 مليون دينار، وككلة أكثر من 49 مليون دينار، ومرادة أكثر من 40 مليون دينار، ومرزق أكثر من 174 مليون دينار، ومزدة أكثر من 127 مليون دينار، ومسلاتة أكثر من 117 مليون دينار، ومصراتة أكثر من 530 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية منطقة ربيانة الإدارية أكثر من 3 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية نالوت أكثر من 135 مليون، ووادي الأجال أكثر من 235 مليون دينار، ووداي الشاطئ أكثر من 397 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية وازن أكثر من 545 ألف، ومراقبة الخدمات المالية واو الناموس أكثر من 488 ألف، ومكتب الخدمات المالية وردامة أكثر من 26 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية يفرن أكثر من 68 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بلدية هراوة أكثر من 17 ألف دينار ليبي .

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