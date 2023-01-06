“وال”: اختتام دورة أسس العمل الإداري وبرتوكول وإتيكيت الوظيفة العامة

بنغازي 06 يناير 2023 (وال)- اختتمت مساء أمس الخميس بمدينة بنغازي، دورة تدريبية حول “أسس العمل الإداري وبروتوكول وإتيكيت الوظيفة العامة” لموظفي وزارة الموارد المائية بحضور وزيري الموارد المائية محمد عبد الكريم دومه، والخدمة المدنية محمود أبوبكر أبونعامه بالحكومة الليبية.

هذا وتأتي الدورة التدريبية التي انطلقت يوم الأحد الماضي على مدار ثلاث ساعات يوميًا، ضمن إطار دفع بعجلة التنمية والتأهيل والتطوير للكادر الوظيفي لرزنامة العام الحالي 2023، بتنظيم إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

وقال وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد عبدالكريم دومه – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – “تشرفت اليوم بحضوري لإختتام هذه الدورة التدريبية لموظفي وزارة الموارد المائية بالتعاون مع وزارة البيئة، للوقوف على تطورات العملية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح الدورة.

وأضاف الوزير أن “هذه الدورة تهدف لرفع كفاءة الموظفين وتطويرهم، ونحن نؤمن بأن إقامة مثل هذه الدورات يسهم في عملية التنمية، وستكون هناك دورات قادمة”.

من جهته، قال مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الموارد المائية علي سعد الخضيرة – لمراسل “وال” – “نحتفل بإختتام هذه الدورة التدريبية والتي شارك فيها عدد 15 موظفًا بالوزارة، من أجل التطوير والرفع من الكفاءة الوظيفية، وهؤلاء المجموعة الأولى التي تشارك في هذه الدورة التي قسمت للمجموعات”.

وأضاف الخضيرة: “بمبادرة من وزير الموارد المائية بالتعاون مع وزارة البيئة، لاستهداف كافة الوزارات لمشاركة موظفيها في هذه الدورة، ضمن برامج الخطة التدريبية للوزارة للعام الحالي 2023.

بدوره، أعرب أستاذ في العلاقات الدولية والدراسات الدبلوماسية ومستشار في وزارة الخارجية حسن حامد الحبوني، شكره وتقديره لوزارة الموارد المائية على تكليفه وإشرافه على هذه الدورة التدريبية المتميزة.

وقال الحبوني إنه من خلال الدورة تم إعطاء مبادئ إدارة عامة والتحدث على البرتوكول بشكلٍ عام، حيث يشمل المائدة والاستقبال والتوديع، واستخدام لغة الشوكة والسكين، وبعض مهارات التفاوض والمرسلات وأهميتها، وكيفية الجعل منها سند قانوني، والأخطاء الشائعة، ومهنية كتابة الرسالة، وعناصر الرسالة لكي يكون الموظف مُلمًا بشكلٍ كامل بما يحتاجه داخل الوظيفة.

في المقابل، تحدث أحد المشاركين في الدورة سكرتيرة وزير الموارد المائية السيدة آلاء سعد الحبوني: “في هذه الدورة خرجنا بمعلومات قيّمة ومفيدة لأول مرة نعرفها في مجال البرتوكول الإداري والدبلوماسية والإتيكيت، وعن طريقة المرسلات وكيفية إعدادها.

وأضافت الحبوني أنه تم الاستفادة من المعلومات التي قام بإعطاؤها رئيس الجامعة الأمريكية مدحت العمامي، التي عرّف فيها معنى الإدارة والنظام الإداري ونشأة الإدارة، وكيف كانت وكيف أصبحت، وأيضا المعلومات التي أعطاها حسن الحبوني حول البرتوكول والدبلوماسية، وكيفية المراسم والاستقبال للضيوف، وأنواع الحفلات، وطريقة اللبس.

وتابعت الحبوني: “فعلا كانت معلومات قيمة وكنت أتمنى فترة الدورة تكون أطول من مدة أسبوع، وكانت الاستفادة رائعة وممتازة”. (وال) م ب/ ر ت

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