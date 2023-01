خلال زيارته لواشنطن .. “عون” يؤكد بأن التقنية الأمريكية يمكنها المساهمة فى تنفيذ رؤية وزارة النفط الليبية لتطوير واستكشاف الحقول النفطية

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اجتماعا أمس الخميس مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي “جفيري بيات” بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن على هامش زيارته التي يقوم بها الوزير “عون” هذه الأيام للولايات المتحدة.

وأكدّ “عون” خلال الاجتماع على مبدأ الشفافية فى كل إجراءات الوزارة وأنّ الدولة الليبية تحاول استغلال الوقت المتبقي للنفط كمصدر للطاقة وهو ليس بالوقت الطويل نظراً لدخول المصادر الأخرى للطاقة، وذلك من خلال تطوير الحقول الحالية واستكشاف ما تبقى من المناطق التى لم تسكتشف بعد، مشيرا إلى أن خبرة وقدرة التقنية الأمريكية يمكنها المساهمة والإسراع فى تنفيذ رؤية الوزارة.

من جانبه أشار المسؤول الأمريكي إلى أهمية قطاع النفط والغاز الليبي ودوره فى تلبية متطلبات السوق الدولية وبالذات السوق الأوروبي فى ظل التغيرات الجيوسياسية، مؤكدا على أهمية التواصل مع وزارة النفط والغاز الليبية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لاستقرار ليبيا واستغلال دخل النفط والغاز لتحقيق التنمية.

