الفطيسي يستعرض مشاريع التخطيط العمراني المزمع تنفيذها خلال العام

ليبيا الاقتصادية

استعرض رئيس مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم عبدالقادر السلطني، لمحة عامة عن مشروع تطوير التخطيط العمراني كأحد مشاريع المجلس المزمع تنفيذها سنة 2023م.

يأتي ذلك في إطار التنسيق لعقد مشاريع مشتركة بين الطرفين، إذ استعرض الطرفان مشاريع المخططات العمرانية المقترحة من قبل المصلحة، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه عمل المصلحة، كما اتفق الحضور على ترشيح المصلحة لمندوبين عنها في تنفيذ مشروع تطوير التخطيط العمراني المزمع تنفيذه هذه السنة.