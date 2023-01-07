إعادة تشغيل بئر نفطية في حقل الشرارة متوقفة منذ 1996

ليبيا الاقتصادية

أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية عن إعادة تشغيل بئر نفطية متوقفة عن الإنتاج من العام 1996 بإحدى مناطق الامتياز في حقل الشرارة جنوب غرب البلاد ووضعها على خط الإنتاج ليرتفع احتياطات الخام المؤكدة للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان أن الكوادر الوطنية بإدارة التخطيط والتطوير وإدارة الحفر وصيانة الآبار نجحت في استعادة «البئر B-18 بالامتياز 115 بحقل الشرارة الذي كان يعاني من تضرر كامل للطبقات مما أدى إلى توقفه عن الإنتاج منذ عام 1996، وذلك بدعم مباشر من إدارة الحقل وقسم المضخات الغاطسة وبتنفيذ ائتلاف شركة ابتكو وبيتكس وتوفير الدعم الكامل من الحفارة NWD-24.

وقالت الشركة إن هذه العملية جاءت بعد إجراء دراسة كاملة تتمثل في معرفة السبب وراء تضرر هذه الطبقات واختيار الحمض والمذيبات المناسبة التي تتماشى مع الطبقات دون إحداث أي أضرار جانبية، منوهة أن هذه العملية جاءت في إطار الخطة المعمول بها من قبل إدارة التخطيط والتطوير لاستهداف بعض الآبار بإجراء صيانة مكثفة، لاسترداد بعض الآبار المقفلة ووضعها على الإنتاج.