اتفاقية ثلاثية لتوفير أدوية لعلاج 720 طفلا مصابا بالأورام

ليبيا الاقتصادية

بحث وزير الصحة المكلف رمضان أبو أبوجناح آلية تنفيذ اتفاقية تسمح بتوفير أدوية لعلاج 720 طفلا مصابا بالأورام؛ وذلك بعد وصول 70% من الأدوية فيما تصل الشحنات الباقية بحلول شهر فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء أبوجناح مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، والفريق المرافق لها، ويتعلق الأمر باتفاقية موقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية، تحت إشراف وزارة الصحة، حيث ناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون المشترك لعلاج 106 حالات تحتاج إلى زراعة نخاع العظم، وتخصيص مبالغ مالية لعلاجهم في دولتي إيطاليا واليونان.

وأبدى ممثلو منظمة الصحة رغبتهم في توحيد الجهود مع وزارة الصحة لوضع آلية لعلاج مرضى ضمور العضلات، معلنين الشروع في تشكيل فريق فني متخصص للتعامل مع الحالات ووضع آلية لعلاجها.