اقتصاد

أبوجناح يبحث الاحتياجات الصحية لمدينة سبها

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

بحث وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال لقائه مدير مستشفى الحوادث سبها يامن حمودة، الاحتياجات الصحية للمرضى، وسبل تحسين الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

واستعرض حمودة خلال اللقاء، سير عمل الأقسام والوحدات بعد دخول المستشفى الخدمة، وتقديم الخدمات الطبية على مدى الـ24 ساعة ابتداء من الأحد الماضي، كما أكد أبوجناح بدوره، حرص الوزارة على تلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، دعما منها لتوطين العلاج بالداخل، وشدّد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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