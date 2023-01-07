اقتصاد

الكيلاني تشارك في افتتاح معرض بيت العرب في القاهرة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، في افتتاح معرض «بيت العرب» للأسر المنتجة، المقام في العاصمة المصرية القاهرة، والذي افتتحه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وأكدت الكيلاني خلال مشاركتها، عملها في تشجيع الأسر المنتجة، ضمن رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع، بإقامة العديد من المعارض والبرامج والمبادرات، وإطلاق منصة لتسجيل وحصر الأسر، مشيرة إلى تتويج تلك الجهود أخيرا بإنشاء هيئة الأسر المنتجة لتكون الراعية لكل أنشطة الأسر المنتجة، بدعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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