التضخم السنوي في منطقة اليورو يتباطأ ليسجل 9.2%

ليبيا الاقتصادية

سجل معدل التضخم في منطقة اليورو نمواً بشكل بطيء للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، لكن المحللين لا يتوقعون أن يؤدي ذلك إلى إحداث تغيير في سياسة البنك المركزي الأوروبي.

وبلغ معدل التضخم 9.2% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة من وكالة الإحصاء الأوروبية، يوروستات، ويأتي ذلك بعد أن سجل معدل التضخم الرئيسي لشهر نوفمبر 10.1% والذي يمثل أول تباطؤ طفيف منذ يونيو 2021.

يأتي ذلك نتيجة لتعرض اقتصاد منطقة اليورو لضغوط هائلة في اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وذلك مع ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء العام الماضي.

وفي محاولة لمحاربة ارتفاع الأسعار، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 4 مرات في عام 2022 وقال إنه من المرجح أن يستمر في ذلك هذا العام، كما توقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط معدل التضخم 8.4% لعام 2022 و 6.3% لعام 2023 و 3.4% لعام 2024، وتتمثل مهمة البنك في العمل على تحقيق رقم تضخم رئيسي يبلغ 2%..