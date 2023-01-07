الأرصاد: أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية في ليبيا

ليبيا الاقتصادية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن هناك فرصة هطول أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض مناطق الشمال الغربي مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا، وتكون درجات الحرارة العظمى ضمن معدلاتها الفصلية لشهر يناير، وتتراوح بين 14 و20 درجة مئوية على أغلب المناطق، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق شمال شرق البلاد.

حالة الطقس في رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول الإثنين على أغلب المناطق إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 14 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات:

أمطار متفرقة على المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة العظمى بين 15 و20 درجة مئوية.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.

حالة الطقس في السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 18 و20 درجة مئوية.