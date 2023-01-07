خلال اجتماعه مع شركة كونكوفيلبس “عون” يشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع Nc98

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” والوفد المرافق له بالولايات المتحدة الأمريكية اجتماع، مع نائب رئيس الشؤون الحكومية الدولية والمخاطر السياسية بشركة كونكوفيلبس “جوش كورلس” ومدير الشؤون الحكومية الدولية والمخاطر السياسية “ماك مور”.

حيث أكدّ “جوش” خلال الاجتماع رغبة شركة كونكوفيلبس مواصلة الإستثمار في ليبيا وإنها على إستعداد لتقديم المساعدة الفنية وأنّ الأوضاع في ليبيا في تحسن .

كما تناول “عون” خلال الاجتماع آليات التعاون المشترك بين الشركات الدولية العاملة في ليبيا ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، كما تطرّق لمبدأ ترسيخ الشفافية في المعاملات والإجراءات داخل قطاع النفط والغاز بصفة خاصة وباقي هياكل الدولة بصفة عامة .

وشدد “عون” على الإسراع بتنفيذ المشاريع التي سيكون لها الأثر في زيادة الإنتاج في النفط والغاز مثل مشروع شمال جالو والقطعة NC 98 .

وفي ختام الاجتماع أكد الطرفان على مواصلة الإتصالات والتشاور لتذليل التحديات التى تواجه شركة كونكوفيلبس والشركات الأخرى في القيام بالتزاماتها .

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