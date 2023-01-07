أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 07 يناير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 07 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 07 يناير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: ▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1950 ~5.1900 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5200 دينار بيع

ب5.4800 دينار شراء ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.67 دينار ▪️ الباوند =6.15 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2225 ~5.2250 دينار ▪️ تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.2500 ~5.2550 دينار ▪️ الليرة التركية

0.28 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.27 دينار ▪️ فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب227.50 دينار ▪️ دولار بشيك الوحدة =5.53 دينار ▪️ دولار بشيك التجارة والتنميه =5.54 دينار ▪️ نسبة سحب البطاقات دولار =3.65%

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي