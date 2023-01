أسعار النفط تُسجل خسائر أسبوعية حادة

تباينت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية حادة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2% إلى 78.57 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.1% مسجلة 73.77 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

أما على أساس أسبوعي، تراجع كل من برنت ونايمكس بأكثر من 8% وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما في مستهل عام جديد منذ عام 2016.

وكانت بيانات Baker Hughes قد أظهرت إغلاق 3 منصات للتنقيب عن النفط في أميركا إلى 618 منصة هذا الأسبوع، رغم توقعات زيادتها عند 623 منصة.

وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم ” إن سوق النفط ربما تستعيد بعض الهدوء بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها في وقت سابق هذا الأسبوع رغم أن احتمالات الصعود لا تزال محدودة، على الأقل على المدى القريب.

