زراعة مليون شجرة زيتون جنوب زليتن لتغطية احتياجات السوق المحلي

يعمل عدد من الفلاحين في منطقة السويح الصحراوية جنوب مدينة زليتن ،بزراعة مليون شجرة زيتون في حوالي 400 هكتار، لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية، بحلول عام 2027، حيث تم زرع 152ألف هكتار حتى الآن ، ويتم سقايتها بطريقة التنقيط ، وبالاعتماد على مياه الأمطار الجوفية.

وأكد مصدر من وزارة الزراعة لتطبيق بكم الإخباري، أن عدد أشجار الزيتون في ليبيا تقدر 12 مليون شجرة، تنتج حوالي 150 مليون طن من ثمار الزيتون.

وأوضح المصدر أن إنتاج زيت الزيتون في ليبيا، يقدر بحوالي 14 مليون لتر، بينما الاستهلاك المحلي يقدر 16 مليون لتر من الزيت.