شركة أكاكوس تعلن استعادة بئر نفطي بحقل الشرارة ووضعه على خط الإنتاج

أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، اليوم السبت 7 يناير 2023 عن استعادة البئر B-18 بالامتياز 115 بحقل الشرارة ووضعه على خط الإنتاج ليرتفع احتياطات الخام المؤكدة للشركة، والذي كان يعاني من تضرر كامل للطبقات مما أدى إلى توقفه عن الإنتاج منذ عام 1996.

وأكدت الشركة في بيان لها أن العملية جرت بدعم مباشر من إدارة حقل الشرارة، وقسم المضخات الغاطسة، وبتنفيذ ائتلاف شركة “ابتكو وبيتكس” وتوفير الدعم الكامل من الحفارة NWD-24″” ونجحت في استعادة البئر ووضعها على الإنتاج.