“عون” يبحث مع مسؤولي شركة “كونكوفيلبس” الأمريكية سبل تذليل التحديات التى تواجه الشركة للقيام بالتزاماتها في ليبيا

بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” على هامش زيارته للعاصمة واشنطن مع مسؤولي شركة “كونكوفيلبس” الأمريكية سبل تذليل التحديات التى تواجه الشركة للقيام بالتزاماتها في ليبيا.

وأكد “عون” خلال الاجتماع على أهمية التعاون المشترك بين الشركات الدولية العاملة فى ليبيا ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، مشددا على ضرورة الإسراع بتنفيذ المشاريع التى سيكون لها الأثر فى زيادة الإنتاج فى النفط والغاز مثل مشروع شمال جالو والقطعة “NC 98”.

من جانبه أكدّ نائب رئيس الشؤون الحكومية الدولية والمخاطر السياسية بالشركة الأمريكية “جوش كورلس” رغبة شركة “كونكوفيلبس” مواصلة الاستثمار فى ليبيا وأنها على استعداد لتقديم المساعدة الفنية خصوصا وأنّ الأوضاع فى ليبيا في تحسن مستمر.

