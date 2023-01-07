اقتصاد

وزارة النفط تبحث مع كونوكو فيليبس تنفيذ مشاريع شمال جالو و القطعة NC 98 لزيادة الإنتاج

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، أمس الجمعة 6 يناير 2022، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب رئيس الشؤون الحكومية الدولية بشركة كونوكو فيليبس، جورج كولورس مواصلة الاستثمار في ليبيا،والإسراع بتنفيذ المشاريع التي سيكون لها الأثر في زيادة الإنتاج في النفط والغاز مثل مشروع شمال جالو و القطعة NC 98 .

وأكد الطرفان على مواصلة الاتصالات و التشاور لتذليل التحديات التي تواجه شركة كونوكو فيليبس للقيام بالتزاماتها في ليبيا.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية، قد وافقت خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، على بيع حصة شركة “هيس” الأميركية في امتياز آبار الواحة البالغة 8.16 %، مناصفة بين شركتي “توتال” الفرنسية و”كونوكو فيليبس” الأميركية.

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موقع بكم

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