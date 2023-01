«كونكو فيلبس» الأمريكية تُبدي رغبتها في مواصلة الاستثمار بليبيا

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد امحمد عون والوفد المرافق له، اجتماع مع جوش كورلس نائب رئيس الشؤون الحكومية الدولية والمخاطر السياسية بشركة “كونكو فيلبس” الأمريكية، وماك مور مدير الشؤون الحكومية الدولية والمخاطر السياسية بالشركة، على هامش الزيارة التي يُجريها للعاصمة واشنطن.



وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء يأتي بناءً على طلب من مسؤولي شركة “كونكو فيلبس”، حيث أكدّ جوش رغبة الشركة في مواصلة الاستثمار في ليبيا وأنها على استعداد لتقديم المساعدة الفنية، مؤكداً أنّ الأوضاع في ليبيا في تحسن.

بدوره تحدّث وزير النفط والغاز عن تاريخ قطاع النفط الليبي وآليات التعاون المشترك بين الشركات الدولية العاملة في ليبيا ووزارة النفط و المؤسسة الوطنية للنفط، كما تطرّق لمبدأ ترسيخ الشفافية في المعاملات والإجراءات داخل قطاع النفط والغاز بصفة خاصة وباقي هياكل الدولة بصفة عامة.

وشدد الوزير على الإسراع بتنفيذ المشاريع التي سيكون لها الأثر في زيادة الإنتاج في النفط والغاز مثل مشروع شمال جالو والقطعة NC 98 .

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على مواصلة الاتصالات والتشاور لتذليل التحديات التي تواجه شركة “كونكو فيلبس” والشركات الأخرى في القيام بالتزاماتها.

يُشار إلى أن شركة “كونوكو فيليبس” هي شركة أمريكية دولية متخصصة في مجال الطاقة يقع مقرها في هيوستن بولاية تكساس وتملك مكاتب في جميع أنحاء العالم، وهي خامس أكبر شركة من القطاع الخاص في مجال الطاقة في العالم وتعد واحدة من شركات الست الكبار النفطية، كما احتلت المرتبة 95 في قائمة فوربس لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإيرادات.

وتتركز نشاطات الشركة في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مختلف أرجاء العالم، وتدير الشركة عملياتها مجزأة على ست مناطق جغرافية وهي:

ولاية ألاسكا الأمريكية

أمريكا الجنوبية

كندا

أوروبا

الجزء الشرقي من آسيا (المطل على المحيط الهادئ).

الشرق الأوسط

The post <strong>«</strong>كونكو فيلبس<strong>»</strong> الأمريكية تُبدي رغبتها في مواصلة الاستثمار بليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا