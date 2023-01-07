أويل برايس: توتال وإيني قريبتان جدا من إبرام صفقات نفطية مع ليبيا

ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم السبت أنه من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج النفط في ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى حد أقصى قدره 1.8 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2024 وذلك حتى إذا ساد الاستقرار السياسي وتوقف الصراع في البلاد .

وقال أحدث تقرير شهري لأوبك لشهر ديسمبر الماضي أن متوسط ​​إنتاج ليبيا من النفط الخام في نوفمبر بلغ 1.133 مليون برميل يوميا ولكن هذا العام قد يصل إنتاج النفط الليبي إلى 1.3 مليون برميل يوميًا بعد أن بلغ متوسطه 1.12 مليون برميل يوميًا في عام 2022 وفقًا لبيانات أويل برايس .

وأوضح الموقع أن منذ نهاية أغسطس عام 2022 كانت ليبيا تضخ ما يقرب من 1.2 مليون برميل في اليوم أو أكثر وهو مستوى شوهد آخر مرة قبل عمليات إغلاق الموانئ التي بدأت في ربيع عام 2022 .

ووفقًا للموقع أن توتال وإيني” قريبتان “من إبرام صفقات نفطية مع ليبيا حيث من المقرر أيضًا أن تبدأ شركة بريتيش بتروليوم عمليات حفر برية جديدة .

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في إفريقيا بشكل طفيف فقط إلى ما يزيد قليلاً عن 7 ملايين برميل يوميًا في عام 2023 وقد ومن المتوقع أن تزيد ليبيا إنتاجها النفطي إلى 7.25 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030 .

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