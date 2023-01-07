الدبيبة يُحدد موعد فتح مظاريف المناقصات المدرجة في منصة العطاءات الإلكترونية

طرابلس 07 يناير 2023 (وال)- حددت حكومة الوحدة، الأربعاء المقبل موعدًا لتفتح مظاريف المناقصات في مجال الخدمات العامة التي جرى الإعلان عنها عبر منصة العطاءات المشتريات الحكومية.

وقال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة – في خطاب موجه للوزراء بالحكومة السبت – إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أصدر تعليماته بفتح المظاريف يوم الأربعاء المقبل عند الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من مشروع الإفصاح والشفافية من خلال منصة المشتريات الحكومية.

وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة وافق في اجتماع الأول لهذا العام الذي عقده الإثنين، على إصدار لائحة المشتريات الحكومية التي ستكون أحكامها جزءًا لا يتجزأ من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار رقم 563 لعام 2007 م.

واعتمد المجلس توزيع مخصصات الباب الثالث (التنمية)، والتي سيجري إنفاقها على مشروعات محددة وموزعة توزيعًا عادلا على المناطق المختلفة في ليبيا. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال