اقتصاد

المشاي يتفقد غرفة التحكم لمتابعة الوضع العام للشبكة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي غرفة التحكم بالشركة لمتابعة الوضع العام للشبكة الكهربائية

كما اطلع المشاي على عمليات التوزيع و الإنتاج، حرصا منه على استقرار الشبكة والرفع من قدرتها بما يخدم الصالح العام.

الوسوم

أخبار ليبيا الشبكة الكهربائية الشركة العامة للكهرباء ليبيا ليبيا الاقتصادية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك