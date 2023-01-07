المشاي يتفقد غرفة التحكم لمتابعة الوضع العام للشبكة

ليبيا الاقتصادية
تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي غرفة التحكم بالشركة لمتابعة الوضع العام للشبكة الكهربائية
كما اطلع المشاي على عمليات التوزيع و الإنتاج، حرصا منه على استقرار الشبكة والرفع من قدرتها بما يخدم الصالح العام.
ليبيا الاقتصادية
تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي غرفة التحكم بالشركة لمتابعة الوضع العام للشبكة الكهربائية
كما اطلع المشاي على عمليات التوزيع و الإنتاج، حرصا منه على استقرار الشبكة والرفع من قدرتها بما يخدم الصالح العام.
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