المشاريع الزراعية بأم الرزم تعاني من الإهمال والتهالك

أكد رئيس قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالمجلس البلدي أم الرزم عبدالعليم بوطالب تهالك المشاريع الزراعية الواقعة في نطاق المجلس البلدي وهي مشروع التين والكروم، ومشروع مصدات الرياح، ومشروع الزيتون، ومزرعة تربية الدواجن.

وأضاف بوطالب لتطبيق بكم الإخباري بأن المنطقة تنتج نحو 9 آلاف طن من الشعير، بينما تصل مساحة الآراضي الصالحة للزراعة فيها حوالي 1500 هكتار، بينما تبلغ عدد الأغنام 272.756 رأس، و71.524 رأس من الماعز، وعدد الأبقار 1576رأس، وعدد الإبل 1500 خف، وحوالي 65 رأس من الخيول.