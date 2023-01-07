خاص.. مصرف الوحدة أول بنك أفريقي يتحصل على اعتماد آيزو 27001 في آمن المعلومات “بيئة سويفت “

قال المتحدث بإسم مصرف الوحدة ومدير إدارة التسويق ” أحمد التركي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن مصرف الوحدة أول بنك أفريقي يتحصل على اعتماد آيزو 27001 في بيئة سويفت بالمعيار المعترف به دولياً لأمن المعلومات، بالإضافة إلى إمتثاله لبرنامج سويفت في آمن معلومات العملاء و كأول مصرف يلتزم بتزويد زبائنه بأفضل حلول التكنولوجية المتاحة في السوق.

وأضاف التركي بأنه تم تكريم وفد مصرف الوحدة و على رأسهم السيد المدير العام ” فوزي جدولة ” بدولة تونس و تتويجهم بهذا الانجاز من قبل شركة الاستشارات المصرفية التونسية و بحضور عدد من مدراء المصارف التونسية وآخرين مختصين في المجال المصرفي وخبراء دوليين في الأنظمة المصرفية وآمن المعلومات .

وأشار التركي إلى أنه بعد حصول المصرف على هذا الإنجاز يثبت بأن المصرف ملتزم ببيئة مصرفية عالية الجودة والتألق على مستوى محلي و دولي .

وأكد التركي بأن أهمية هذا الإنجاز تكمن في التأثير الايجابي على الشركات والمؤسسات المالية الموجودة في ليبيا .

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