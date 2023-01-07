“الزني” يجتمع مع مصرف الادخار للتأكيد على جاهزية فروعه للبدء في تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي

عقد وزير الشباب “فتح الله الزني” عضو الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري وعضو اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي اليوم السبت الاجتماع التقابلي الأول بمدراء فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري للعام 2023 بحضور “محمود الفقيه” مدير عام المصرف، ورئيس غرفة متابعة تنفيذ المبادرة بوزارة الشباب، ومدراء فروع المصرف بعموم البلاد، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب للتأكيد على جاهزية فروع المصرف للبدء في تنفيذ المبادرة اعتبارا من منتصف شهر يناير الجاري بكل المناطق الليبية بناء على تعليمات الدبيبة .

وتضمن اللقاء استعراض مدير عام المصرف الخطوات الإجرائية التي تم تنفيذها وحل بعض المختنقات المحلية التي تواجه فروع المصرف لبدء العملية التنفيذية للإقراض ومناقشة توفير احتياجات فروع المصرف اللازمة لتنظيم سير العمل بالفروع ولجان متابعة الإشراف على البناء للمستفيدين بكل البلديات .

كما أكد “الزني” على أهمية تنفيذ المبادرة كونها تستهدف واحدة من أكبر المشاكل التي تشغل حياة الشباب الليبي والأسر المحتاجة خاصة بعد توقف تنفيذ برنامج الإقراض السكني لما يزيد عن عقد ونصف من الزمن، وشدد على أهمية اجتياز كافة العراقيل والمعوقات التي تواجه تنفيذ المبادرة.

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