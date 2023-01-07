مصرف الوحدة أول مصرف إفريقي يتحصل على اعتماد (آيزو 27001)

تونس 08 يناير 2023 (وال) _ كرمت شركة الاستشارات المصرفية التونسية وفد مصرف الوحدة برئاسة المدير العام فوزي جدولة، بعد أن تحصل المصرف على اعتماد الجودة (آيزو 27001 ) في بيئة سويفت بالمعيار المعترف به دولياً لأمن المعلومات، بالإضافة إلى امتثاله لبرنامج سويفت في آمن معلومات العملاء، كأول مصرف يلتزم بتزويد زبائنه بأفضل حلول التكنولوجية المتاحة في السوق.

وجاء التكريم بحضور عدد من مدراء المصارف التونسية ولفيف من الخبراء الدوليين، في الأنظمة المصرفية وآمن المعلومات.

ووفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قال مدير إدارة التسويق السيد أحمد التركي: بأن مصرف الوحدة في ليبيا أول بنك أفريقي يتحصل على (آيزو 27001 ).

وأكد: أن بعد حصول المصرف على هذا الإنجاز، يثبت بأن المصرف ملتزم ببيئة مصرفية عالية الجودة، ووتميز على مستوى محلي و دولي.

وأضاف التركي: أهمية هذا الإنجاز تكمن في التأثير الإيجابي على الشركات والمؤسسات المالية الموجودة في ليبيا. (وال _ تونس) ه أ

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