انخفاض للدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 08 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 08 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8091 دينار، مسجلاً انخفاضا طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1193 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8167 دينار، والدولار الكندي 3.5772 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2571 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2796 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3093 دينار، والدينار التونسي 1.5384 دينار، والدرهم المغربي 0.4657 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: