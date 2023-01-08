صعود أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 08 يناير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 08 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 08 يناير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8212 د‫.‬ل ▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.2000 ~5.1950 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5200 دينار بيع

ب5.4800 دينار شراء ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.67 دينار ▪️ الباوند =6.15 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2125 ~5.2150 دينار ▪️ تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.2450 ~5.2500 دينار ▪️ الليرة التركية

0.28 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.27 دينار ▪️ فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب230.00 دينار ▪️ دولار بشيك الوحدة =5.54 دينار ▪️ دولار بشيك التجارة والتنميه =5.54 دينار ▪️ دولار بشيك الجمهورية =5.27.50 دينار ▪️ نسبة سحب البطاقات دولار =3.60%

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي