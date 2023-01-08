البدء بتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة منتصف شهر يناير الجاري

عقد وزير الشباب و عضو الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري فتح الله الزني أمس السبت 7 يناير 2023، اجتماعا بمديري فروع مصرف الادخار والاستثمار، للتأكيد على جاهزية فروع المصرف للبدء في تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، اعتبارا من منتصف شهر يناير الجاري بكل المناطق الليبية، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة .

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوات الإجرائية التي تم تنفيذها وحل بعض المختنقات المحلية التي تواجه فروع المصرف، لبدء العملية التنفيذية للإقراض، ومناقشة توفير احتياجات فروع المصرف اللازمة لتنظيم سير العمل بالفروع ولجان متابعة الإشراف على البناء للمستفيدين بكل البلديات .