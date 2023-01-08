شركة المياه والصرف الصحي تباشر بحل المختنقات وتجمع مياه الأمطار بطرابلس

باشرت الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي اليوم الأحد 8 يناير 2023، أعمال شفط و حل مختنقات مياه الأمطار بالطرق الرئيسية وشوارع العاصمة طرابلس وذلك بتسريح جانب الطريق السريع بمنطقة الغرارت، وحل مختنقات مناطق عرادة وطريق 16، وشفط المياه المتراكمة في منطقة البيفيو “البيفي” شرق طرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن فرق خدمات غرب طرابلس تقوم حالياً بحل المختنقات وشفط مياه الأمطار المتراكمة على الطرقات العامة في بلدية حي الأندلس بمناطق جمعية الدعوة الإسلامية وبوابة الجبس والغيران .