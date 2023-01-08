تراجع جماعي لأسعار الدولار واليورو والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 08 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
الدولار 🇺🇲
ب5.1600 ~5.1575 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.5000 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
600 ~595 دينار
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
5.1650 ~5.1700 دينار
تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲
5.1900 ~5.2000 دينار
كسر ذهب 18 ب227.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب265.41 دينار
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2123 دينار
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب245 ~260 دينار
▪️ذهب جديد 18
ب285 ~305 دينار
▪️فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار
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