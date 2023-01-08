تراجع جماعي لأسعار الدولار واليورو والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 08 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار 🇺🇲

ب5.1600 ~5.1575 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.5000 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

600 ~595 دينار

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.1650 ~5.1700 دينار

تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.1900 ~5.2000 دينار

كسر ذهب 18 ب227.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب265.41 دينار

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2123 دينار

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب245 ~260 دينار

▪️ذهب جديد 18

ب285 ~305 دينار

▪️فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار