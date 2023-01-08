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تراجع جماعي لأسعار الدولار واليورو والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 08 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار 🇺🇲
ب5.1600 ~5.1575 دينار

اليورو 🇪🇺
ب5.5000 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳
600 ~595 دينار

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
5.1650 ~5.1700 دينار

تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲
5.1900 ~5.2000 دينار

كسر ذهب 18 ب227.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب265.41 دينار

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2123 دينار

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب245 ~260 دينار

▪️ذهب جديد 18
ب285 ~305 دينار

▪️فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار

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