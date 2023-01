“إنتاج النفط قد يصل إلى مليوني برميل خلال 3 سنوات”.. وزير النفط والغاز “محمد عون” في تصريحات لـ “الجزيرة مباشر”

قال وزير النفط والغاز “محمد عون” إن إنتاج ليبيا من النفط الخام يشهد زيادة تدريجية في 2023، متوقعا وصوله إلى مليوني برميل يوميا خلال 3 سنوات.

وتوقع عون في مقابلة مع قناة ” الجزيرة مباشر” أن تكون الزيادة في الإنتاج للعام الحالي بواقع 1.3 مليون برميل يوميا وفقا لنشاط المرسسة وإنجازها للمشاريع الاستكشافية.

وعن احتياطي الغاز الضخري كشف عون أن ليبيا تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاجه إلى جانب العادي منه، مشيرا إلى بلوغ الإنتاج اليومي أكثر من مليارين ونصف المليار متر مكعب، وأن الهدف تطوير الاستكشافات الغازية للاكتفاء داخليا للقطاعات الخدمية في البلاد وتصدير الفائض .

ولفت عون إلى أن هناك مناطق لم تستكشف ولم تجر فيها أي مسوحات سواء برا أو بحرا، وأن الدراسات الجيوليوجية تثبت وجود هذه المخزونات في المياه الاقتصادية الليبية شرق البحر المتوسط وغربه، آملا في الاستفادة من تلك الاستكشافات في تطوير البنية التحتية للبلاد.

وفي شأن ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، عبر عون عن أسفه لاتخاذ بعض الدول “إجراءات فردية” في هذا الجانب، موضحا أن تلك المشاكل يمكن أن تحل وديا مع دول المتوسط لاستمرار عملية الاستكشاف والتنقيب.

وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية دعا عون الشركات الاستكشافية إلى عودة لليبيا واستئناف العمل خاصة بعد رفع القوة القاهرة، الذي سيسهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية وذلك خلال اجتماعه مع مسؤولين في الطاقة خلال الأيام الماضية.

