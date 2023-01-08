استمرار الأجواء الباردة وأمطار متفرقة في الشمال

ليبيا الاقتصادية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع استمرار الأجواء الشتوية الباردة اليوم، و يتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، خاصة الشمال الشرقي.

حالة الطقس في رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية، خاصة على المنطقة الممتدة من (الخمس حتي سرت) قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد على أغلب المناطق إلى غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 12 و17 درجة مئوية، وتعتدل غدا على أغلب المناطق ثم تسجل انخفاضا بداية من يوم الثلاثاء

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات:

سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتكون جيدة من مساء الثلاثاء، خاصة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة العظمى بين 12 و17 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من مساء بعد غد الثلاثاء

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 16 و18 درجة مئوية.

حالة الطقس في السرير – تازربو – الكفرة:

لسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 18 و20 درجة مئوية.