الدولار ينخفض والإسترليني يرتفع واليورو يستقر

الوطن| رصد
انخفض متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأحد، إلى 4.80 دينار مقابل 4.81 دينار، الخميس الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار مقابل 5.81 دينار نهاية الأسبوع الماضي، واستقر سعر اليورو عند 5.11 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، انخفض الريال السعودي عند 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار مقابل 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار ليبي مقابل 1.54 دينار ليبي.
واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.
وتاليا قائمة بأسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8091 د.ل
|4.8212 د.ل
|4.7971 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1193 د.ل
|5.1321 د.ل
|5.1065 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8167 د.ل
|5.8312 د.ل
|5.8021 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5772 د.ل
|3.5861 د.ل
|3.5682 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.3106 د.ل
|3.3189 د.ل
|3.3023 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1839 د.ل
|5.1969 د.ل
|5.171 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4573 د.ل
|0.4584 د.ل
|0.4561 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4805 د.ل
|0.4817 د.ل
|0.4793 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6882 د.ل
|0.69 د.ل
|0.6865 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.64 د.ل
|3.65 د.ل
|3.63 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2796 د.ل
|1.2828 د.ل
|1.2764 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3093 د.ل
|1.3126 د.ل
|1.3061 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5384 د.ل
|1.5422 د.ل
|1.5345 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.35 د.ل
|0.351 د.ل
|0.349 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4657 د.ل
|0.4668 د.ل
|0.4645 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.32 د.ل
|1.32 د.ل
|1.32 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.664 د.ل
|0.664 د.ل
|0.664 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2571 د.ل
|0.2578 د.ل
|0.2565 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7043 د.ل
|0.7061 د.ل
|0.7026 د.ل
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