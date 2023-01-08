الدولار ينخفض والإسترليني يرتفع واليورو يستقر

الوطن| رصد

انخفض متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأحد، إلى 4.80 دينار مقابل 4.81 دينار، الخميس الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار مقابل 5.81 دينار نهاية الأسبوع الماضي، واستقر سعر اليورو عند 5.11 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، انخفض الريال السعودي عند 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار مقابل 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار ليبي مقابل 1.54 دينار ليبي.

واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا قائمة بأسعار العملات: