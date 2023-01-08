توقعات بوصول مستوي إنتاج ليبيا من النفط 1.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2024

قالت غرفة الطاقة الأفريقية ،امس السبت 7 يناير 2023، إنه من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج النفط في ليبيا، أحد أعضاء البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى حد أقصى قدره 1.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2024 حتى إذا ساد الاستقرار في البلاد .

وأظهر أحدث تقرير شهري لأوبك لشهر ديسمبر الشهر الماضي، أن متوسط ​​إنتاج ليبيا من النفط الخام في نوفمبر الماضي بلغ 1.133 مليون برميل يومياً، بينما تأمل حكومة الوحدة الوطنية أن تتمكن من إنتاج 3 ملايين برميل يومياً في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

يشار إلى إنتاج النفط الخام الليبي انخفض في بداية هذا الأسبوع، إلى مليون و 209 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 47 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية، بحسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط.