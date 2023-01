مع حلول 2024.. توقعات بوصول انتاج ليبيا من النفط إلى 1.8 مليون برميل

قال موقع «أويل برايس النفطي» إنّ الطاقة الإنتاجية للنفط في ليبيا ستصل كحد أقصى 1.8 مليون برميل يوميا بحلول 2024 وذلك في حال ساد الاستقرار السياسي وتوقف الصراع بالبلاد.

وأشار الموقع في تقرير له يناير الجاري أنّ متوسط إنتاج ليبيا من النفط الخام في نوفمبر بلغ 1.133 مليون برميل يوميا بعد أن بلغ متوسط الإنتاج 1.12 مليون في عام 2022 وفقا لبيانات أويل برايس.

وذكر الموقع أنّ شركتي «توتال وإيني» قريبتان من إبرام صفقات إنتاج النفط مع ليبيا، حيث من المقرر أيضًا أن تبدأ شركة بريتيش بتروليوم عمليات حفر برية جديدة.

