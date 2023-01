“عون”: ليبيا مستعدة للمفاوضات وحل المشاكل الخلافية ودياً مع الدول الشقيقة التي يجمعها بها الحدود البحرية

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الاحد خلال تصريحات تلفزيونية بإن ليبيا مستعدة للمفاوضات وحل المشاكل الخلافية ودياً مع الدول الشقيقة التي يجمعها بها الحدود البحرية ومنها مصر، وذلك بتطبيق القانون الدولي البحري.

وأوضح “عون” بأن العالم وصل إلى مرحلة متقدمة من التقنين لألية تحديد الحدود البحرية بإمكان ايجاد حلول ودية للمشاكل سواء عن طريق الحلول الودية أو محكمة العدل الدولية.

وأكد “عون” بأن القوانين البحرية حددت ألية تحديد الحدود المياه الاقتصادية ، مضيفًا بأن المياه الاقليمية مفروغ منها والتي تقدر 12 ميل بحري، أما المياه الاقتصادية يجب استغلالها حيث تصل بحوالي 200 ميل.

وأضاف “محمد عون” بأن الأمور تسير على أحسن مايرام بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط، وأن الخلافات التي غالباً تكون بين الجيهتين أغلبها فنية أو إدارية بالإمكان التغلب عليها، وليست عائقاً أمام عمل مؤسسة النفط أو الوزارة.

وشدد “عون” بأن قطاع النفط يحتاج أن تتم إدارته بالانضباط عالي وأكفاء وشفافية عالية ولو يتم تطبيق هذه الاجراءات أو الحوكمة الرشيدة، سنصل إلى مبتغانا، مؤكداً بأن ليبيا غنية بثروات طائلة وبالاستطاعة استغلالها في تنمية الدولة الليبية.

