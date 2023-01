قال الناطق الإعلامي بشركة المياه والصرف الصحي “محمد كريم” إن مختنقات الطرق جراء مياه الأمطار أوشكت على الانتهاء في الرئيسية منها، حال عدم سقوط الغيث النافع في الأيام المقبلة وإن أغلب الطريق الرئيسية مفتوحة بالكامل.

وأضاف كريم في تصريح “للأحرار” أن شبكة المياه والصرف الصحي في البلاد قديمة المنشأ ولها قدرة استيعاب محدودة أمام كميات الأمطار الكبيرة؛ مشيرا إلى أن الجهاز يتعامل حاليا مع خارج المخططات لحلحلة المختنقات في الطرقات الفرعية.

ودعا كريم الجهات المسؤولة في الدولة إلى توفير الدعم بالمعدات اللازمة لإنجاز المهمة و مواجهة المشاكل التي تعرقل حركة السير العام.

وتزامنا مع استمرار موجة المنخفضات الجوية قال الناطق باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين رمضان ” للأحرار” إن ليبيا ستدخل منخفضا جويا آخر خلال نهاية الأسبوع سيؤثر على الساحل الشرقي بشكل كبير وتصل أطرافه إلى المنطقة الغربي مسببا في أمطار غزيرة.

وتوقع رمضان انخفاض درجات الحرارة بسبب المنخفض الجوي في الشرق والغرب والجنوب و تصل إلى صفر مئوي ببعض المناطق في الجنوب والمرتفعات، محذرا البحارة من مضطرب بحري عنيف خاصة على الساحل الشرقي.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post منخفض جوي وأمطار غزيرة نهاية الأسبوع وشركة الصرف الصحي تعد بحل مختنقات المرور بالعاصمة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار