وزارة الصناعة تستعد لافتتاح معرض ليبيا للصناعات في دورته الثانية بمدينة مصراتة

مصراتة 08 يناير 2023 ( وال ) – تواصل وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، الاستعداد لانطلاق فعاليات معرض ليبيا للصناعات في دورته الثانية بمدينة مصراتة، ضمن جهود الوزارة للدفع بقطاع الصناعات والمصانع والشركات الصناعية.

و تابعت اللجنة التحضرية لإقامة معرض ليبيا للصناعات 2023، وضع الترتيبات لانطلاق المعرض الدولي مصراتة بمنطقة الرويسات، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون العامة والإنتاج والمناطق الصناعية (رئيس اللجنة التحضيرية)، وأعضاء اللجنة التحضيرية وشركة المسداة (الشركة المنظمة للمعرض).

وناقشت اللجنة التحضيرية الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بدعوة ومشاركة الشركات الصناعية الوطنية والأجنبية، وتسهيل الإجراءات ووضع جدول زمني للمعرض. (وال _ مصراتة)

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