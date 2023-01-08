تواصل أعمال استكمال تأهيل محطة الحقن بالرويس جهد 11/66 كيلو فولت

تواصل الشركة العامة للكهرباء العمل على استكمال مشروع إعادة تأهيل محطة الحقن “الرويس” جهد 11/66 كيلو فولت، الذي يهدف إلى تحديث محطة الحقن بمحطة توليد الرويس، الأمر الذي يزيد من مرونة التشغيل، وزيادة تصريف الطاقة التي يتم إنتاجها بمحطة توليد الرويس عبر خطوط 66 كيلو فولت ، حيث تم الانتهاء من أعمال التركيبات والاختبارات التشغيلية بعد استخدام معدات حديثة لتنفيذ هذا المشروع .

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه يجري حالياً العمل على تنفيذ شبكة الكابلات المطلوبة، لربط المحطة بالشبكة العامة، بإشراف ومتابعة إدارة المشروعات التوزيع .