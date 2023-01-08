خاص… صحيفة صدى تتحصل على إحصائيات بكمية البضائع المفرغة والمشحونة بميناء الخمس

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على إحصائيات بكمية البضائع المفرغة والمشحونة وحركة التسليم بميناء الخمس البحري خلال سنة 2022 ،حيث بلغ عدد الأبقار الموردة 3423 رأس وبلغ عدد الأغنام 6356 رأس وبلغ عدد الخيول 217 بإجمالي حيوانات الموردة 9996 .

كما بلغ عدد الشاحنات والآليات والمقطورات الموردة إلى الميناء 1662، وبلغ عدد السيارات الموردة 1002 سيارة، وعدد السيارات الموردة داخل حاويات 30406 سيارة بإجمالي لعدد السيارات والآليات الموردة 34077 .

كذلك بلغ عدد الحاويات المشحونة 22951، وبلغ إجمالي عدد الحاويات الموردة 23352، كما بلغ وزن البضائع المشحونة 103388 طن ، وبلغ وزن البضائع المفرغة 1512117 طن ووزن الحبوب المفرغة 1006051 طن ، أما عدد السفن التجارية الواردة 224 سفينة.

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