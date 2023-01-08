بن جواد| ضبط عدد من المخالفات بالمقاصف المدرسية 

بن جواد 08 يناير 2023 (وال) – تمكنت دورية تفتيش تابعة لجهاز الحرس البلدي بن جواد، خلال قيامها بالتفتيش على المقاصف المدرسية بالمدارس التعليمية من ضبط عدد من المخلفات.

وقالت مصادر مكتب الجهاز لمراسل (وال) إن نتائج الزيارات استهدفت عدة مقاصف مدرسية بالمدارس التعليمية، وذلك للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات الصحية المطلوبة، والتسعيرة والنظافة العامة وشهائد صحية، حفاظاً على أبنائنا الطلاب الدراسين

وأوضحت أنه من خلال الجولة تم ضبط عدم وجود شهادة صحية في أحد المقاصف المدرسية، وتم اتخاد الإجراءات القانونية. (وال _ بن جواد)

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