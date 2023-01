كشف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” بأنه وحسب خطط المؤسسة الوطنية للنفط فإنه من المتوقع أن يزداد إنتاج ليبيا من النفط خلال العام 2023 تدريجيا، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يصل الإنتاج إلى حوالي 2 مليون برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات.

وأوضح “عون” خلاص تصريحه بأن عائدات النفط في ليبيا ارتفعت إلى 22 مليار دولار خلال العام 2022، وذلك حسب ما أعلن عنه مصرف ليبيا المركزي، حيث ارتفع إنتاج النفط الليبي إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، و لكن ليبيا تتطلع للعودة إلى مستويات عام 2010 حين كان الإنتاج وقتها يصل إلى 1.6 مليون برميل يوميًا.

وأكد “عون” بأن ليبيا استفادت من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، وهو السبب الذي أنعش التوقعات المستقبلية للاقتصاد، وذلك رغم الأزمات الخانقة التي تشهدها البلاد منها ارتفاع أسعار الصرف والانقسامات السياسية، مضيفاً بأن هناك عودة متوقعة لشركات النفط العالمية لاستئناف عمليات في ليبيا عقب خروجها في عام 2011 بسبب القوة القاهرة.

وأضاف “عون” بأن المؤسسة الوطنية للنفط تمكنت من الوصول إلى إنتاج مليار و600 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام 2022، حيث سيتم استهلاك مليار متر مكعب لاحتياجات الطاقة الداخلية، بينما سيباع فائض الإنتاج بالأسواق الأوربية.

كما أوضح “عون”بأنه هناك مجالات لاستكشاف آبار نفطية جديدة، ويجب على حكومة الوحدة الوطنية الإسراع بالاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، كما أن الحفريات العلمية أكدت أن مخزون النفط والغاز في مياه الشرق الليبي تعادل ذات الكمية من المخزون المتوقع في الجهة الغربية.

The post “عون”: نطمح إلى أن يصل إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى حوالي 2 مليون برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا