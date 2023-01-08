وزارة الإسكان والتعمير تتابع عمل اللجنة المركزية للتعويضات

اجتمع وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة بوزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “عبد المولى عضومة المهدي” ،، مع أعضاء مجلس النواب الليبي “جاب الله الشيباني” ،”صالح افحيمة” ، ورئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة “ناصر ارفيدة” ، ومدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق سرت ، ورئيس اللجنة الفرعية للتعويضات بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات من بينها ملف تعويضات المباني المتضررة بمناطق سرت وبن جواد وخليج السدرة وهراوة وتاورغاء ، وكذلك العمل على حلحلة بعض المختنقات الضرورية بهذه المناطق وبشكل مستعجل والتعجيل بمعالجة ملف البنية التحتية بمنطقة بن جواد ومتابعة التعاقدات بمنطقة تاورغاء مع الأجهزة والجهات المختصة .

كما أكد الوكيل على ضرورة إسراع اللجنة المركزية للتعويضات باستكمال ملفات باقي المدن حتى يتم إدارجها ضمن طلبات التفويض المالي الخاصة بأضرار الحرب.

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