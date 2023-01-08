الإسكان تتابع ملف تعويضات المباني المتضررة من تاورغاء وحتي خليج السدرة

عقد وكيل وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية عبد المولى المهدي ، اليوم الأحد 8 يناير 2023 ، اجتماعاً لمتابعة عمل اللجنة المركزية للتعويضات، لمناقشة عدد من الملفات من بينها ملف تعويضات المباني المتضررة بمناطق سرت وبن جواد وخليج السدرة وهراوة وتاورغاء .

وأكد الوكيل على ضرورة إسراع اللجنة المركزية للتعويضات باستكمال ملفات باقي المدن حتى يتم إدارجها ضمن طلبات التفويض المالي الخاصة بأضرار الاشتباكات، والعمل على حلحلة بعض المختنقات الضرورية بهذه المناطق وبشكل مستعجل والتعجيل بمعالجة ملف البنية التحتية بمنطقة بن جواد ومتابعة التعاقدات بمنطقة تاورغاء مع الأجهزة والجهات المختصة.