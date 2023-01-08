النوران يعلن عن كيفية شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج لسنة 2023

أعلن مصرف النوران بأنه بالإمكان شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج لسنة 2023 م ، بسعر الصّرف الرّسمي حسب التوجيهات الصّادرة من مصرف ليبيا المركزي.

وذلك بقيم محددة سنويًّا مقسّمة على النّحو التالي : الأغراض الشخصية يمكنك الحصول على مبلغ 20,000 دولار في السنة أو ما يعادلها بالعملات الآخر، موزّعة كالتالي: 10,000 دولار ببطاقة (VISA)، 10,000 دولار كحوالة (MoneyGram).

وكذلك الدراسة يمكنك الحصول على حوالة مصرفية لغرض الدراسة بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 15,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى خلال السنة الواحدة، وأيضاً العلاج يمكنك الحصول على حوالة مصرفية لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 20,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة الواحدة.

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