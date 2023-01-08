موقع بلجيكي يكشف عن تمويل القذافي للعديد من رؤساء دول أجنبية

إنه تحقيق طويل الأمد يستحق روايات التجسس ، يتنقل بين أجهزة المخابرات الليبية والجنوب أفريقيا إليكم التفاصيل ..

كشف موقع “لا ليبري” البلجيكي عن تقريرا استقصائيا أورد من خلاله: انطلق الصحفيان الهولنديان ميشا ويسل وتوماس بلوم وراء ثروة القذافي الهائلة التي تقدر بـ 150 مليار دولار حيث كان لدى العقيد معمر القذافي الوقت لإخفائها في الخارج قبل أسره وقتله في ليبيا في أكتوبر عام 2011 .

وقال جورج دارمانوفيتش وهو جاسوس من جنوب افريقيا ومقرب من الرئيس جاكوب زوما الذي استقال منذ ذلك الحين بتهم فساد أنه شهد وصول 12.5 مليار دولار نقدًا قبل أن تصل موجة الربيع العربي إلى ليبيا .

أعترف دامارفيتش ووجهه مكشوف أمام الكاميرا عن وصول هذا المبلغ من الأموال من ليبيا إلى جنوب أفريقيا لكن في مايو عام 2018 بعد ستة أسابيع من لقائه مع الصحفي توماس بلوم في بلغراد تعرض دامارفيتش للاغتيال في منتصف الشارع حيث مازالت هذه القضية مضطربة إلى هذا الوقت .

هل أرسل معمر القذافي أموالاً إلى سوازيلاند ؟

قال الموقع أن رئيس جنوب أفريقيا السابق رفض إجراء أي مقابلة لتحقيق حول هذه القضية التي تغرق في عالم مظلل لكنها جعلت من الممكن على وجه الخصوص الكشف على العديد من الطرق التي مول بها القذافي حملات رؤساء الدول الأجنبية بمن فيهم مانديلا وفقاً للموقع.

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