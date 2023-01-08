مصدر خاص يكشف ل”بكم” عن سبب رفع قيمة التأشيرة التركية

اعلنت مكاتب حجز التأشيرات عن زيادات في أسعار التأشيرات التركية على الليبين في الوقت الذي لم تعلن الخارجية الليبية عن أي تغيير .

وبلغ سعر تأشيرة الدخول لمرة واحدة بصلاحية 6 أشهر 965 دينار شاملة تكاليف التأمين ، فيما بلغت تكلفة التأشيرة متعددة الدخول 1675 دينار ليبي صالحة لمدة سنة ، بزيادة تتجاوز الضعف .

وبحسب مصادر خاصة لتطبيق بكم الاخباري فإن سعر التأشيرة التركية لهذه السنة حُدّد بناءً على قرار وزارة الخارجية التركية، وهو إجراء اعتيادي يحدث بداية كل سنة، وحُدّد على حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، ولا علاقة للسفارة التركية بقرار إجراء الرفع.

وتعتبر ليبيا سوقاً مهماً للمنتجات التركية بالإضافة لكونها وجهة سياحية وتجارية لليبيين ، وسبق أن صرّح وزير الخارجية التركي بأن بلاده تطمح لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 4 مليار دولار ، وذلك في مؤتمر صحفي رفقة وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية والتي سبق أن تعهدت ب”إعادة الهيبة” لجواز السفر الليبي حسب وصفها .